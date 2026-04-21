Ярославское предприятие уплатило исполнительский сбор под угрозой потери теплицы

В Ярославской области переславское предприятие уплатило исполнительский сбор в 4,1 млн руб. под угрозой реализации с торгов теплицы. Об этом сообщили в областном управлении ФССП.

В Переславском отделении судебных приставов находилось на исполнении сводное производство в отношении местной организации. Требования исполнительных документов организация исполнила, но с нарушением установленных сроков, поэтому приставы назначили исполнительский сбор в размере 4,1 млн руб.

Предприятие оплачивать сбор не спешило, поэтому приставы среди прочего арестовали тепличный комплекс должника. Имущество прошло оценку и было передано на торги. На его покупку нашлись желающие, о чем приставы уведомили предприятие.

«Реальная угроза потери имущества стала прекрасной мотивацией для оплаты долга. Предприятие в кратчайшие сроки нашло необходимую сумму, перечислив ее на депозитный счет отделения»,— рассказали в пресс-службе управления.

После поступления средств арест был снят, а теплица отозвана с торгов. Деньги перечислены в федеральный бюджет.

Алла Чижова