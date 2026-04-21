Развязку на Тихорецкой в Краснодаре спроектировали с учетом трафика на 2050 год

В Краснодаре двухуровневую транспортную развязку на улице Тихорецкой спроектировали с учетом прогнозной интенсивности движения до 2050 года. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города, объект позволит сформировать новые маршруты и снизить нагрузку на ключевые магистрали.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Развязка соединит улицы Тихорецкую и Володарского и обеспечит альтернативные связи между районами города. В первую очередь такое решение позволит разгрузить ул. Северную.

В составе транспортного коридора «Восточный подъезд» ожидается дополнительный эффект — снижение нагрузки на улицы Уральскую, Новороссийскую и Ставропольскую.

Строительство развязки, которая соединит улицы Володарского, Тихорецкую и Шевченко, планировали начать в апреле 2025 года. Завершить проект по контракту намерены весной 2028 года, стоимость работ оценивается в 4,5 млрд руб.

Согласно проектной документации, предусмотрено обустройство тротуаров, установка светофоров и другие меры по повышению безопасности дорожного движения. После ввода объекта будет сформирован транспортный коридор по улице Тихорецкой до трассы М-4 «Дон», что обеспечит дополнительный въезд в город и повысит транспортную доступность восточных районов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на период строительства двухуровневой развязки на улице Тихорецкой в Краснодаре и после ввода объекта в эксплуатацию планируется изменить схему движения троллейбусного маршрута №12 «Стадион "Кубань" — ул. Дмитрия Благоева».

Никита Бесстужев