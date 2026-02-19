Из-за строительства развязки на Тихорецкой в Краснодаре изменят маршрут троллейбуса №12

На период строительства двухуровневой развязки на улице Тихорецкой в Краснодаре и после ввода объекта в эксплуатацию планируется изменить схему движения троллейбусного маршрута №12 «Стадион "Кубань" — ул. Дмитрия Благоева». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предполагается, что от ул. Володарского транспорт будет следовать по проезду 2-й Короленко, а затем свернет на ул. Шмидта. Далее троллейбус продолжит движение по ул. Короленко.

Строительство развязки, которая соединит улицы Володарского, Тихорецкую и Шевченко, планировали начать в апреле 2025 года. Завершить проект по контракту намерены весной 2028 года. Стоимость работ оценивается в 4,5 млрд руб.

Помимо проезжей части также обустроят тротуары и установят светофоры. Для безопасности на участке ограничат скорость движения.

После окончания строительства появится транспортный коридор по Тихорецкой от Володарского до федеральной трассы М-4 «Дон». Это обеспечит новый въезд в город и улучшит доступность восточных районов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Кубани» планируют отремонтировать 15 участков городских дорог общей протяженностью 13 км.

Нурий Бзасежев