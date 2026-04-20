Главные новости за 20 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту инцидента в цирке с тигром. По предварительным данным, во время номера с тиграми упала защитная сетка, ограждавшая арену. Животное выпрыгнуло за пределы манежа и оказалось в зале, где находились зрители.

Министерство транспорта Ростовской области ведет переговоры с Усть-Катавским вагоностроительным заводом из Челябинской области о возможном обновлении трамвайного парка региона.

В Ростовской области снова ожидаются ночные заморозки. Ночью и утром 21, 22 и 23 апреля температура воздуха составит -1°С и -3°С.

Завод компании «Балтика» в Ростове-на-Дону запустил новую линию розлива пива. Инвестиции составили 1,2 млд руб.

Самой прибыльной компанией Ростовской области по итогам 2025 года стало ООО «Атлант Аэро», заработавшее 9,75 млрд руб. чистой прибыли. Предприятие занимается производством беспилотников.

Заместитель председателя Государственной думы Виктория Абрамченко подала документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва от Ростовской области.