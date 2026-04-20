В Ростовской области предупредили о ночных заморозках 21-23 апреля

В Ростовской области снова ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Ночью и утром 21, 22 и 23 апреля температура воздуха составит -1°С и -3°С.

«Местами по области существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур и возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур»,— предупредили в ведомстве.

Мария Хоперская