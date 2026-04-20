В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после ЧП с тигром в цирке

В Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в цирке с тигром. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По предварительным данным, во время номера с тиграми упала защитная сетка, ограждавшая арену. Животное выпрыгнуло за пределы манежа и оказалось в зале, где находились зрители. Пострадавших в результате происшествия нет. Хищника оперативно вернули в вольер.

Следователи оценят соблюдение норм безопасности при проведении мероприятий с опасными животными, опросят сотрудников цирка и свидетелей происшествия. Для установления причин падения ограждения назначены экспертизы.

Константин Соловьев