Донской минтранс рассматривает вопрос поставок трамваев из Челябинской области

Министерство транспорта Ростовской области ведет переговоры с Усть-Катавским вагоностроительным заводом из Челябинской области о возможном обновлении трамвайного парка региона. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

На встрече с представителями предприятия, которое входит в госкорпорацию «Роскосмос» и является единственным в России разработчиком и производителем трамвайных вагонов, обсуждались перспективы сотрудничества. В частности, рассматривается возможность предоставления заводом опытных образцов для тестирования. С учетом разницы в ширине колеи может быть поставлено по одному вагону в каждый пилотный город.

Кроме того, стороны обсудили варианты модернизации имеющегося подвижного состава. УКВЗ предложил схему, при которой старые кузова вагонов заменяются на новые, а проверенные тележки производства завода используются повторно. По словам властей Ростовской области, такая схема позволяет значительно снизить стоимость реализации проектов по обновлению трамвайного парка, фактически создавая новые вагоны на проверенной основе.

Отмечается, что аналогичные подходы к обновлению подвижного состава Ростовская область также рассматривает совместно с белорусскими партнерами.

Константин Соловьев