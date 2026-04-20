Зампредседателя ГД Абрамченко подала документы для праймериз в Ростовской области

Виктория Абрамченко, заместитель председателя Государственной думы, подала документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва от Ростовской области. Об этом сообщила госпожа Абрамченко в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Праймериз состоится с 25 по 31 мая.

«Иду на эту процедуру, чтобы показать свою готовность работать в регионе с полной отдачей. С сентября 2024 года моя судьба связана с Ростовской областью. Полтора года работы депутатом по одномандатному округу позволили мне помогать решать проблемы как региона в целом, так и его жителей», — написала парламентарий.

В качестве примеров своей работы Виктория Абрамченко привела привлечение дополнительного федерального финансирования на строительство региональных автодорог в 1,8 млрд руб., 620 млн руб. на модернизацию электросетей и 147 млн руб. на спортивные объекты.

Виктория Абрамченко занимает пост заместителя председателя Государственной думы с 17 сентября 2024 года. В ее ведении находятся комитеты по туризму и развитию туристической инфраструктуры, а также по вопросам собственности, земельным и имущественным.

Константин Соловьев