Производитель БПЛА на Дону заработал почти 10 млрд рублей по итогам 2025 года

Самой прибыльной компанией Ростовской области по итогам 2025 года стало ООО «Атлант Аэро», заработавшее 9,75 млрд руб. чистой прибыли. Это следует из бухгалтерской отчетности в системе «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Согласно отчетности, выручка компании в 2025 году составила 57,8 млрд руб. против 6,9 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль увеличилась с 2,22 млрд до 9,75 млрд руб., при этом чистая рентабельность снизилась с 32,1% до 16,9%.

Активы компании на конец 2025 года достигли 36,8 млрд руб. против 10,1 млрд руб. годом ранее. Существенно выросли запасы — до 14,5 млрд руб., а также дебиторская задолженность — до 15,9 млрд руб. Среднесписочная численность сотрудников увеличилась с 153 человек в 2024 году до 662 человек в 2025 году.

ООО «Атлант Аэро» зарегистрировано в 2023 году в Таганроге и занимается производством летательных аппаратов. Основным владельцем компании является московская структура «Техноимпульс инвест», контролирующая 51% долей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, предприятие специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, а также комплектующих для них. В этом году, по сообщениям ряда СМИ, компания реализует проект расширения: ведется строительство нового производственного корпуса рядом с действующими мощностями.

Предприятие не раз подвергалось атакам. Последний инцидент произошел 19 апреля. По информации властей и экстренных служб, серьезных повреждений инфраструктуры не произошло, производственные мощности не пострадали, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

В пояснительной записке к отчетности указано, что в 2025 году предприятие также столкнулось с чрезвычайной ситуацией: были уничтожены серверы с первичной документацией и бухгалтерскими данными. В настоящее время ведется восстановление отчетности за прошлые периоды.