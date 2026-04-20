Ярославский суд подтвердил законность штрафа за неоплаченную парковку

Кировский районный суд Ярославля подтвердил обоснованность наложения штрафа за неоплаченную парковку на медицинский центр, но снизил его размер в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Ярославский областной суд

ООО «Клинико-диагностический центр «Медэксперт+» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тыс. руб. за невнесение платы за парковку.

Правонарушение было зафиксировано 2 января на Которосльной набережной: автомобиль BAIC U5 PLUS, принадлежащий компании, простоял на парковке с 14:30 до 14:46. Факт стоянки зафиксирован в автоматическом режиме специальным техническим средством «Страж». Так как время стоянки превысило 15 минут, водитель должен был оплатить парковку.

Представитель компании пытался оспорить штраф, пояснив, что к моменту нарушения автомобиль был уже продан. Но суду оказалось недостаточно одного письменного договора купли-продажи, учитывая, что компания не обратилась в регистрационное подразделение ГАИ и государственный учет автомобиля на свое имя не прекратила. Кроме того, покупатель также не осуществил постановку на учет на свое имя.

На момент вынесения постановления о штрафе компания являлась малым предприятием, поэтому суд решил снизить штраф до 5 тыс. руб.

В пяти городах региона — Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском — 25 декабря начало работу единое платное парковочное пространство.

Алла Чижова

