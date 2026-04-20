Ночью система ПВО сбила БПЛА над Черным и Азовским морями

В ночь на 20 апреля системы противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщил региональный оперштаб со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 19 апреля до 07:00 20 апреля. За это время дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 112 беспилотников самолетного типа.

Уточняется, что дроны были сбиты не только над морскими акваториями, но и над рядом регионов страны. В их числе — Краснодарский край, Крым, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Калужская и Курская области, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Основная часть беспилотников была обнаружена и уничтожена средствами противовоздушной обороны до достижения целей. Информация о последствиях на земле в сводке не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ту же ночь Туапсе подвергся атаке беспилотников. В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, еще один получил ранения. Также в городе зафиксированы повреждения зданий.

Власти продолжают оценку последствий произошедшего. Экстренные и специальные службы работают на местах, проводится обследование территорий и объектов инфраструктуры.

Минобороны подчеркивает, что дежурные силы ПВО продолжают контролировать воздушное пространство и готовы к отражению возможных атак.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе ликвидировали возгорание на морском терминале, которое произошло в ночь на 16 апреля после атаки беспилотных летательных аппаратов. На локализацию и устранение пожара ушло несколько суток.