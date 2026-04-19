В Туапсе потушили пожар на морском терминале после атаки БПЛА

В Туапсе ликвидировали возгорание на морском терминале, которое произошло в ночь на 16 апреля после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил краевой оперативный штаб.

Для тушения пожара привлекли свыше 150 спасателей и 49 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Работы продолжались до полной ликвидации открытого огня. Очаг возгорания находился на технологическом оборудовании терминала. На локализацию и устранение пожара ушло несколько суток.

Специалисты Роспотребнадзора осуществляли мониторинг состояния воздуха. В ведомстве уточнили, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

В результате атаки БПЛА в Туапсинском округе погибли два человека, включая подростка, еще пять человек получили травмы. В муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации, повреждены жилые дома и социальные объекты. Власти сообщили о предоставлении временного жилья пострадавшим и проработке мер дальнейшей поддержки.

Ранее оперативные службы также заявляли о ликвидации возгорания на нефтебазе в Тихорецке, возникшего в ночь на 18 апреля.

Анна Гречко