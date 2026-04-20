Главные новости к утру 20 апреля

Мирный житель погиб в порту Туапсе в результате атаки БПЛА. Еще один человек пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, в порту начался пожар.

США перехватили иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе. Судно пыталось прорвать американскую военно-морскую блокаду, сообщили вооруженные силы США. «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца.— “Ъ”), поэтому наш корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении»,— написал президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Единая Россия» завершает подготовку избирательного списка к выборам в Госдуму. По данным “Ъ”, в Москве единороссы планируют заменить почти половину депутатского корпуса, а также провести по столичным одномандатным округам как минимум четырех новичков из числа участников спецоперации.

Цены на российский энергетический уголь получили поддержку из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызвавшего рост мировых котировок. До конца года российское твердое топливо на экспорт может торговаться в диапазоне $69,6–82,3 за тонну в зависимости от направления.

Рынки программного обеспечения и IT-услуг в России продолжают консолидироваться. К концу 2026 года доля пяти ведущих компаний в разработке софта вырастет до 58% и до 53% в услугах, на рынке ИИ же достигнет 36%.

Виртуальный мобильный оператор «Яндекса» может запуститься в ближайшие месяцы на сети «Вымпелкома». По данным “Ъ”, компания выбрала модель Medium MVNO и берет на себя всю продуктовую часть, включая продажи, но пока не определилась с названием оператора.

Нефтепродукты, произведенные из 100 тыс. тонн российской нефти, доставленной на Кубу танкером «Анатолий Колодкин», начали распределять по всей стране. Как сообщила пресс-служба посольства России на Кубе, полученное направят на поддержание ключевых сфер: от генерации электроэнергии и работы транспорта до нужд больниц и школ.