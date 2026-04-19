IRIB: Иран пока не планирует участвовать в переговорах с США

Иран пока не планирует принимать участие в новых переговорах с США, сообщила иранская государственная телерадиокомпания (IRIB) со ссылкой на источники.

«В настоящее время нет планов участвовать в следующем раунде ирано-американских переговоров»,— указано в сообщении IRIB.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном вечером 21 апреля в Исламабаде. Первый этап переговоров прошел 11 апреля.

Как сообщало иранское агентство IRNA, Иран отказался от участия в переговорах из-за «чрезмерных требований и нереалистичных ожиданий» США. Axios сообщает, что иранские чиновники подозревают, что переговоры с американской делегацией могут быть прикрытием для нового нападения.