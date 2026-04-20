Пролив в разрезе

Цены на российский энергетический уголь получили поддержку из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызвавшего рост мировых котировок. До конца года российское твердое топливо на экспорт может торговаться в диапазоне $69,6–82,3 за тонну в зависимости от направления, тогда как ранее не ожидался рост цен выше $73 за тонну. Но некоторые аналитики ожидают, что текущий кризис может только ускорить отказ от угля со стороны части импортеров.

В NEFT Research повысили прогнозные цены на энергетический уголь на 2026 год после обострения на Ближнем Востоке. По текущим оценкам аналитиков, экспортные цены российского угля на второй—четвертый квартал этого года составят $69,6–82,3 за тонну в зависимости от направления. Так, ценовой индекс Восток для угля 5500 ккал на 1 кг, который на март составлял $82 за тонну, до конца года будет в диапазоне $80–78 за тонну. Индекс Северо-Запад для угля 6000 ккал на 1 кг может укрепиться с $68 в марте до $72 за тонну в четвертом квартале. Аналогичный уголь по индексу Юг может подорожать с $81 до $82 за тонну к концу года.

В 2027–2028 годах, по прогнозу NEFT Research, средняя стоимость российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал на восточном направлении составит около $77 за тонну, угля 6000 ккал на 1 кг на северо-западном — $70 за тонну, этого же вида угля на южном — $78 за тонну.

В обзоре за второй квартал 2025 года в NEFT Research закладывали экспортные цены на российский энергетический уголь на 2026 год в среднем $65–73 за тонну в зависимости от направления. На 2027 год прогноз котировок был $62–75 за тонну. В угольных компаниях “Ъ” не ответили.

Как поясняется в обзоре NEFT Research, в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, включая перебои с поставками газа, уголь вновь выступил в роли «тихой гавани» энергетической безопасности, что подтолкнуло мировые котировки к многомесячным максимумам. По мнению аналитиков, глобальные цены на уголь останутся выше уровней начала года, а спрос в ключевых регионах будет устойчивым. Поддержку рынку также могут оказать погодные аномалии в Австралии и неопределенность с экспортной политикой Индонезии, отмечают в NEFT Research.

Российским экспортным котировкам обострение на Ближнем Востоке также оказало поддержку, говорится в обзоре. Как поясняют в NEFT Research, на восточном направлении баланс рынка определяется ценовой чувствительностью Китая, Индии и Южной Кореи в сочетании с их потребностью в страховых запасах. На западном — укрепляется роль Турции: из-за дорогого газа местная генерация активнее переходит на российский уголь. При этом потенциал роста выручки по-прежнему сдерживается высокой стоимостью фрахта и необходимостью сохранения дисконтов, добавляют в NEFT Research.

Как указывают аналитики, дисконты остаются ключевым механизмом устойчивости российского угольного экспорта, но теперь скидки не столько снижают конкуренцию, сколько компенсируют резко возросшие затраты на фрахт и страхование, особенно на южном направлении. На восточном направлении, продолжают в NEFT Research, премия к австралийским котировкам может нивелироваться: рост предложения со стороны локальных поставщиков и заполненные склады в Китае вынуждают экспортеров возвращаться к практике гибких скидок для сохранения темпов отгрузки. В ОАО РЖД сообщали, что в марте погрузка угля на экспорт выросла на 5,9% год к году, до 15,9 млн тонн, в восточном направлении отправлено 11,1 млн тонн, что стало месячным рекордом.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков считает, что после 2026 года мировые цены на энергетический уголь перейдут к стабилизации с постепенным снижением, хотя краткосрочные всплески на фоне геополитики и дорогого газа еще возможны. Динамика котировок российского угля, вероятно, будет более слабой: цены сохранят корреляцию с глобальным рынком, но останутся под давлением дисконтов и дорогой логистики, добавляет эксперт. Партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Сергей Казачков считает, что мировые цены на энергетический уголь могут повышаться в случае устойчиво высокой стоимости газа из-за перебоев поставок на Ближнем Востоке, погодных аномалий, скачков спроса на электроэнергию в развивающихся странах, логистических и регуляторных сбоев у крупных экспортеров, таких как Австралия и Индонезия.

В обзоре NEFT Research отмечается, что Китай и Индия наращивают самообеспеченность углем, сокращая международную торговлю, а Япония и Южная Корея ускоряют энергетический переход. Единственным источником роста спроса остаются страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины), но они пока не могут компенсировать снижение закупок крупными экономиками, указывают аналитики.

Основной риск для рынка энергетического угля — это слабый спрос со стороны ключевых покупателей при одновременном росте собственного производства у импортеров. Прежде всего речь идет о Китае и Индии, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. «Есть риск возврата к низким ценам. Например, из-за теплой погоды в зимний период или доступности газа. Могут повлиять замедление мировой экономики, опять же снижение импорта в Азии»,— допускает господин Котов.

По словам эксперта по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павла Гамова, хотя рост неопределенности на газовых рынках обеспечивает поддержку цен на уголь сегодня, долгосрочно их динамика подвержена давлению структурных факторов энергетического перехода. По его словам, данные за март и апрель подтверждают ускорение тенденции, связанной с интеграцией ВИЭ, следовательно, геополитические риски, включая кризис в Иране, усиливают тенденцию на замещение угля.

Полина Трифонова