Абоненты операторами полнятся

Виртуальный мобильный оператор «Яндекса» (MOEX: YDEX) может запуститься в ближайшие месяцы на сети «Вымпелкома». По данным “Ъ”, компания выбрала модель Medium MVNO и берет на себя всю продуктовую часть, включая продажи, но пока не определилась с названием оператора. Аналитики оценивают вложения в запуск в сумму до 6 млрд руб., отмечая, что появление своего оператора «усилит рекламные возможности компании».

«Яндекс» может запустить собственного виртуального оператора связи (MVNO) летом 2026 года, рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке. По словам другого собеседника “Ъ” на рынке, «запуск продукта ожидается в ближайшие пару месяцев». Источник “Ъ” рассказывает, что «Яндекс» планирует запуск MVNO на сети «Вымпелкома» по модели Medium MVNO, то есть на стороне хост-оператора остается сеть радиодоступа и часть инфраструктуры, а MVNO берет на себя биллинг, разработку продукта и его кастомизацию, продажи, обслуживание и маркетинг. Это подтверждает и собеседник на рынке. По его словам, «Яндекс» пока не определился с названием будущего оператора.

Ранее Telegram-канал «Обратная сторона телекома» сообщил, что в начале марта АО «Хэдвиг», связанное с «Яндексом», получило лицензию на оказание услуг связи по модели MVNO в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а канал «Нецифровая экономика» — что запуск планируется на сети «Вымпелкома». «Эти регионы — основные рынки для "Яндекса"»,— объясняет собеседник “Ъ”. В «Вымпелкоме» и «Яндексе» отказались от комментариев.

Ранее “Ъ” писал, что «Вымпелком» стал третьим хост-оператором для MVNO Т-Банка после Т2 и МТС (см. “Ъ” от 14 апреля), а также что компания планирует занять 25% рынка виртуальных операторов связи к 2028 году, на котором сейчас занимает менее 1% (см. “Ъ” от 16 мая 2025 года). На сети оператора в 2025 году запустился MVNO Альфа-банка. По данным TelecomDaily, на конец первой половины 2025 года самым крупным виртуальным оператором являлась Yota (работает на сети «МегаФона») с 9,5 млн абонентов (45% рынка). На втором месте — «Т-Мобайл» (сети Т2 и МТС) с 4,6 млн абонентов (22%), на третьем — «СберМобайл» (сети Т2 и «МегаФона») c 4 млн абонентов (19%).

«Выбор "Вымпелкома" выглядит рациональным из-за его готовности к партнерским моделям, потенциально более гибких коммерческих условий и необходимости загружать сеть, тогда как Т2 и МТС традиционно более осторожны в допуске сильных цифровых игроков»,— говорит директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. «Запуск собственного MVNO для "Яндекса" — это логичное продолжение стратегии построения экосистемы с прямым доступом к пользователю: оператор позволяет глубже контролировать клиентский опыт, снижать зависимость от партнеров, усиливать подписочные модели и собирать дополнительные данные для персонализации сервисов»,— добавляет она.

Свой MVNO дает «Яндексу» кратный рост объема больших данных, соглашается основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко: «Информация о перемещениях, маршрутах, расходах, профиле потребления, контактах и других поведенческих паттернах. Это усилит персонализацию и рекламные возможности компании». Он оценивает запуск примерно в 2 млрд руб.: «Включает интеграцию с хост-оператором, разработку продукта, юридическое сопровождение, упаковку, продвижение и маркетинг». По оценке госпожи Архипкиной, затраты «Яндекса» могли составить 3–6 млрд руб. «на запуск и первые годы с учетом IT, маркетинга и субсидирования тарифов». По ее словам, окупаемость проекта возможна на горизонте трех-пяти лет «при условии активного кросс-селла внутри экосистемы, агрессивного ценового позиционирования и фокуса на нишевых сегментах, например аудитории digital-first», однако занять значимую долю рынка более чем в 5% будет сложно «без масштабных инвестиций в маркетинг и уникального продуктового предложения, выходящего за рамки классической мобильной связи».

«Яндекс» исторически ориентируется на экономически активную молодежь в крупных городах, объясняет основательница компании Unisimka Анна Кашницкая: «Он обладает большим весом в данном сегменте аудитории, и есть большие шансы занять в нем заметную долю. В иных сегментах шансы существенно ниже, если только "Яндекс" не готов сильно демпинговать».

Алексей Жабин