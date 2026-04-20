Топливо из российской нефти начали распределять по Кубе

Нефтепродукты, произведенные из 100 тыс. тонн российской нефти, доставленной на Кубу танкером «Анатолий Колодкин», начали распределять по всей стране.

Как сообщила пресс-служба посольства России на Кубе, полученное топливо, включая бензин, дизель и мазут, направят на поддержание ключевых сфер: от генерации электроэнергии и работы транспорта до нужд больниц и школ.

По оценке Кубинско-нефтяного союза (CUPET), российская помощь позволит покрыть около трети месячной потребности острова в энергоресурсах.

2 апреля глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев анонсировал подготовку второго судна с нефтью для Кубы. В МИД России подчеркнули, что Москва продолжит оказывать содействие островному государству как своему ближайшему партнеру в Карибском бассейне.