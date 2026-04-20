Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топливо из российской нефти начали распределять по Кубе

Нефтепродукты, произведенные из 100 тыс. тонн российской нефти, доставленной на Кубу танкером «Анатолий Колодкин», начали распределять по всей стране.

Как сообщила пресс-служба посольства России на Кубе, полученное топливо, включая бензин, дизель и мазут, направят на поддержание ключевых сфер: от генерации электроэнергии и работы транспорта до нужд больниц и школ.

По оценке Кубинско-нефтяного союза (CUPET), российская помощь позволит покрыть около трети месячной потребности острова в энергоресурсах.

2 апреля глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев анонсировал подготовку второго судна с нефтью для Кубы. В МИД России подчеркнули, что Москва продолжит оказывать содействие островному государству как своему ближайшему партнеру в Карибском бассейне.

Новости компаний Все