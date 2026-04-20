ПО — крупному

Рынки программного обеспечения и IT-услуг в России продолжают консолидироваться. К концу 2026 года доля пяти ведущих компаний в разработке софта вырастет до 58% и до 53% в услугах, на рынке ИИ же достигнет 36%. Наиболее конкурентным сегментом остается кибербезопасность, также он примечателен тем, что показывает снижение доли крупнейших игроков: 24% в 2026 году против 27% в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доля пяти крупнейших компаний в сегментах рынка программного обеспечения (ПО) к концу 2026 года вырастет до 58% против 52,8% в 2022 году. Об этом говорится в исследовании MWS Cloud (входит в МТС Web Services), с которым ознакомился “Ъ”. Наиболее концентрированными сегментами останутся платежные системы и облачные решения, где на топ-5 игроков придется 93% и 74% рынка соответственно. Расширение контроля крупными компаниями ожидается и на рынке ПО для взаимодействия с клиентами — до 59% в 2026 году с 33% в 2022-м.

Названия топ-5 игроков IT-рынка в исследовании не приводятся, однако, по данным компании Smart Ranking на середину прошлого года, крупнейшими IT-компаниями, в том числе в части ИИ, являются «Яндекс», «Сбер», «Т-Технологии», VK и «Лаборатория Касперского» (см. “Ъ” от 26 августа 2025 года). “Ъ” направил запрос в перечисленные компании.

Сегмент искусственного интеллекта останется наиболее конкурентным: доля пяти крупнейших компаний в 2026 году составит лишь 36% при 32% в 2022 году. Как отмечают в MWS Cloud, рынок ИИ находится на стадии активного формирования, характеризуется низким порогом входа и высокой скоростью появления новых продуктовых направлений. «В сфере разработки ИИ-решений появляются различные перспективные стартапы и вполне конкурентоспособные ИИ-продукты на базе open source, которые могут создавать не только крупные IТ-игроки»,— добавляет управляющий партнер ГК «КОРУС Консалтинг» Константин Смирнов.

Схожая динамика — на рынке оборудования, где доля пяти крупнейших компаний в 2026 году составит 57,6% против 54,8% годом ранее. Наиболее концентрированным сегментом остаются системы хранения данных — на лидеров придется около 75%. Одновременно ожидается снижение доли крупных компаний в сегменте оборудования для центров обработки данных (ЦОД) — до 41% в 2026 году против 59% в 2022-м.

В IТ-услугах конкуренция также продолжит расти: доля крупных игроков увеличится до 53% против 44% в 2022 году. В заказной разработке ПО концентрация лидеров рынка составит 47%, в аутсорсинге — 43%, в системной интеграции — 35%. Максимальный уровень доминирования сохранится в сегменте colocation (аренды площадей в ЦОД) — 89%. В ИИ-сервисах показатель достигнет 71% против 53% в 2022 году.

В 2025 году в России работало около 190 дата-центров, а число стойко-мест превысило 82,4 тыс., писал “Ъ”. По оценкам iKS-Consulting, ежегодный их прирост составляет порядка 11–12 тыс. Развитие ИИ рассматривается как один из ключевых драйверов роста рынка ЦОД и самих объектов.

Исключением в динамике станет рынок услуг информационной безопасности: здесь доля крупнейших игроков снизится до 24% в 2026 году против 27% в 2022 году. В MWS Cloud это связывают с усилением позиций локальных и нишевых разработчиков при росте общего спроса на ИБ-услуги. Сам сегмент продолжает расти на фоне увеличения числа киберинцидентов и ужесточения регулирования, в том числе в части критической информационной инфраструктуры и защиты персональных данных, отмечает директор практики «Технологическая трансформация» «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов. По его словам, на IT-рынке происходит перераспределение акцентов, а не падение показателей определенных сегментов. «Сегодня каждый подсегмент ПО в области ИБ все больше включает ИИ-технологии и инструменты. Например, анализ речевого трафика у операторов связи невозможен без применения ИИ. Вероятно, часть доходов от ИБ-решений IТ-компаниями также "записывается" в доход от ИИ-технологий»,— указывает он.

Екатерина Фадеева