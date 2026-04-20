Единороссы поделили столицу

«Единая Россия» (ЕР) завершает подготовку избирательного списка к выборам в Госдуму. По данным “Ъ”, в Москве единороссы планируют заменить почти половину депутатского корпуса, а также провести по столичным одномандатным округам как минимум четырех новичков из числа участников спецоперации. «Согласованных» с оппозицией территорий на этот раз, по всей видимости, здесь не будет.

В уходящем созыве Думы столицу представляют 15 одномандатников. 11 из них являются единороссами, двое входят во фракцию «Справедливая Россия» (член центрального совета партии Галина Хованская и беспартийный самовыдвиженец Анатолий Вассерман) и еще двое — во фракцию «Новые люди» (самовыдвиженцы Олег Леонов и Дмитрий Певцов). Пять лет назад все оппозиционеры прошли в нижнюю палату по так называемым согласованным округам, где партия власти не выдвигала своих кандидатов.

По словам источников “Ъ” в ЕР, на этот раз делиться мандатами единороссы не планируют.

Так, по округу госпожи Хованской (Ленинградский) будет баллотироваться выпускник кадровой программы «Время героев» капитан Эльдар Шарипов. По данным сайта праймериз ЕР, в зоне СВО он получил медали «За храбрость» II степени и «За ратную доблесть», а сейчас «защищает небо над Москвой в мобильных огневых группах по отражению атак БПЛА». Кроме того, господин Шарипов является депутатом совета Восточного Дегунино.

По округу господина Певцова (Медведковский) может пойти еще один участник СВО и слушатель президентской программы сержант Александр Шелковой. Он служил в спецназе на должности старшего разведчика-снайпера (позывной Дед) и «проявил себя как внимательный и отзывчивый командир», говорится на сайте предварительного голосования. Господин Шелковой награжден орденом Мужества и несколькими медалями.

По округу господина Леонова (Центральный) пойдет его полный тезка — владелец газеты «Ведомости» Олег Леонов. А на мандат господина Вассермана (Преображенский округ), как уже сообщал “Ъ”, будет претендовать легендарный вратарь, глава Федерации хоккея России и действующий депутат Госдумы от Ульяновской области Владислав Третьяк (см. “Ъ” от 14 апреля).

Замены могут произойти как минимум в трех округах, которые сейчас представляют единороссы.

В частности, по Ховринскому округу вместо Ирины Белых будет баллотироваться политолог Александр Асафов. Сама госпожа Белых попробует получить мандат по столичному списку ЕР — она уже заявилась на праймериз.

По Перовскому округу, где пять лет назад избралась Татьяна Буцкая, вероятно, пойдет гвардии майор Эдуард Шонов, еще один ветеран СВО и выпускник «Времени героев». Он награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу» и рядом других наград, сейчас является заместителем гендиректора АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».

Наконец, по Тушинскому округу, который представляет Александр Мажуга, на праймериз заявился Герой России гвардии старший лейтенант Эдуард Казымов. Будучи командиром десантно-штурмовой роты отдельного десантно-штурмового батальона 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, он получил контузию и осколочное ранение, но отказался от эвакуации и продолжил отражать наступление противника. «Золотую Звезду» господин Казымов получил 8 декабря 2023 года из рук президента Владимира Путина, после этого также стал участником «Времени героев».

По данным “Ъ”, действующие депутаты от ЕР Евгений Попов (Кунцевский округ), Петр Толстой (Люблинский), Светлана Разворотнева (Нагатинский), Дмитрий Саблин (Новомосковский), Евгений Нифантьев (Орехово-Борисовский), а также Роман Романенко (Чертановский) будут претендовать на переизбрание. По новому округу, Солнцевскому (теперь Москву в Думе будут представлять 16 одномандатников), от партии власти, вероятно, выдвинется член Мосгоризбиркома Евгений Андриенко. Собираются ли переизбираться Тимофей Баженов (Бабушкинский округ) и Александр Румянцев (Черемушкинский), пока неизвестно.

Что касается московского списка ЕР, который пять лет назад принес ЕР шесть мандатов, то на попадание в него снова претендуют Владимир Ресин, Виктор Селиверстов и Анатолий Выборный.

Где будут переизбираться главы комитетов по обороне и по молодежной политике Андрей Картаполов и Артем Метелев, также прошедшие по столичному списку, пока неизвестно. Господин Картаполов ранее говорил “Ъ”, что еще не определился с регионом. Не исключено, что в список может войти сенатор от ЛНР Дарья Лантратова — она уже заявилась на праймериз.

Андрей Прах