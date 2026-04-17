Главные новости за 17 апреля. Ростов-на-Дону и область

По итогам первых трех месяцев 2026 года расходы правительства Ростовской области на национальную экономику составили 142,7 млн руб. Это на 23,7% меньше, чем в 2025 году. Соответствующие сведения опубликованы на сайте правительства региона.

Готовый проект постоянного моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону планируют сдать к 1 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента дорог Валерий Атоян. Разработка проектной документации завершена. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что вопрос о строительстве новой АЭС в регионе вряд ли решится быстро. Об этом он сообщил в ходе отчета за 2025 год перед региональным парламентом.

В марте 2026 года текущего года в Ростовской области доля отказов на кредиты гражданам, предоставленные в торговых точках, составила 88,2%, что на 1,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

17 апреля депутаты парламента Дона приняли поправки в областной закон о региональных налогах, устанавливающие пониженную ставку для предприятий, занятых в легкой промышленности и применяющих упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обратились на федеральный уровень с просьбой ввести единые нормативы по содержанию домашних животных в квартирах, включая порог по количеству питомцев в зависимости от площади жилья. Соответствующее обращение «по вопросу установления на федеральном уровне нормативов содержания домашних животных в жилых помещениях многоквартирных домов» было принято на заседании донского парламента в пятницу, 17 апреля, и уже размещено на официальном сайте регионального Заксобрания.

Ростовская область 17 апреля 2026 года закрыла группу кредитных сделок с Сбербанком России на общую сумму 10,8 млрд руб., чтобы покрыть дефицит бюджета и погасить часть долговых обязательств региона. По итогам 24 электронных аукционов финансовое ведомство региона заключило с Сбербанком возобновляемые кредитные линии на срок до 31 марта 2028 года, включая сделки, которые оформили с единственным участником после признания торгов несостоявшимися. Информация о контрактах размещена в системе анализа закупок «Интерфакс-Маркер», данные о параметрах бюджета и лимитах заимствований подтверждены документами Минфина Ростовской области.

В марте 2026 года годовая инфляция в Ростовской области снизилась до 5,59% и оказалась ниже общероссийского показателя, который зафиксировался на уровне 5,86%. По данным Росстата, цены в регионе выросли на 0,26% по сравнению с февралем. Эту информацию подтвердили в региональном отделении Центробанка.