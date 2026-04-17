Донской губернатор прокомментировал возможное строительство АЭС в регионе

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что вопрос о строительстве новой АЭС в регионе вряд ли решится быстро. Об этом он сообщил в ходе отчета за 2025 год перед региональным парламентом.

«Свою позицию на данный момент озвучивать не хочу, чтобы не вызывать преждевременные дискуссии. Просто построить этого мало. Необходимо объяснить жителям, объяснить нам, какие преимущества получат жители области, что это будет с точки зрения дорог, социальной инфраструктуры, льготных тарифов. Вопрос вряд ли решится быстро и вряд ли эта стройка быстро начнется. Но дискуссия действительно началась»,— сказал господин Слюсарь.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области выбрана предварительная площадка для строительства Южной атомной электростанции рядом с Новочеркасском, недалеко от местной ГРЭС. В ответ на это заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин заявил, что говорить об определении площадки для Южной АЭС преждевременно.

Наталья Шинкарева