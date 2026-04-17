Депутаты Ростовской области попросили установить лимит на животных в квартирах

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обратились на федеральный уровень с просьбой ввести единые нормативы по содержанию домашних животных в квартирах, включая порог по количеству питомцев в зависимости от площади жилья. Соответствующее обращение «по вопросу установления на федеральном уровне нормативов содержания домашних животных в жилых помещениях многоквартирных домов» было принято на заседании донского парламента в пятницу, 17 апреля, и уже размещено на официальном сайте регионального Заксобрания.

Поводом для инициативы стали жалобы жителей Ростовской области на соседей, которые содержат в квартирах по 15–20 кошек или собак. В справочных материалах к обращению депутаты приводят примеры, когда в одной квартире живут десятки животных, что приводит к постоянному шуму, сильным запахам, антисанитарии и ухудшению санитарного состояния всего подъезда. В ряде случаев жильцы сообщают о появлении насекомых и грызунов, а также о том, что условия становятся особенно тяжелыми для детей и людей с хроническими заболеваниями.

По действующему федеральному законодательству предельное количество домашних животных должно определяться исходя из возможности владельца обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным и санитарноэпидемиологическим нормам, но сами санитарные и ветеринарные правила, устанавливающие жесткие цифры, до сих пор не разработаны. На региональном уровне депутаты Ростовской области не имеют правового инструмента, чтобы ввести такие лимиты сами, поэтому парламентарии предлагают установить федеральные нормативы, включая расчеты «животное на квадратный метр» для собак и кошек.

Инициатива донских законодателей опирается и на уже существующий законопроект, который в октябре 2025 года внес в Госдуму депутат Евгений Марченко. В этом документе предлагается ввести норматив около 18 кв. м общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку, а изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В настоящее время этот законопроект проходит предварительную экспертизу и обсуждение, но окончательных решений по нему пока не принято.

