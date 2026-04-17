Для предприятий донского легпрома установили льготную ставку по налогам

17 апреля депутаты парламента Дона приняли поправки в областной закон о региональных налогах, устанавливающие пониженную ставку для предприятий, занятых в легкой промышленности и применяющих упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в течение 2026 года фабрики при схеме «доходы минус расходы» будут платить 10 %, а не 15 % как было ранее. Новая ставка будет применяться для предприятий, выпускающих текстиль, одежду, кожу и изделия из нее.

«Мы тщательно, вместе с правительством Дона, отслеживаем работу малого бизнеса и принимаем точечные решения по поддержке тех или иных отраслей. На февральском заседании мы ввели льготу по уплате налога по упрощенной системе в отношении креативных индустрий и компаний IT-сектора. Сегодня же мы поддерживаем тех, кто работает в легпроме. Это важное решение в нынешних экономических условиях», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сейчас доля легкой промышленности в общих объемах производства региона составляет 4,2%. Этот показатель в четыре раза выше среднероссийского.

Ефим Мартов