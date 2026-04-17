В Ростовской области доля отказов в POS-кредитам составила 88,2%

В марте 2026 года текущего года в Ростовской области доля отказов на кредиты гражданам, предоставленные в торговых точках, составила 88,2%, что на 1,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, Ростовская область находится на шестом месте в топ-30 регионов по доле отказов в выдаче POS-кредитов. На первом и втором месте находятся Ставропольский край и Кабардино-Балкария (88,7% отказов), на третьем — Оренбургская область (88,5%).

