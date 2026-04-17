Расходы Ростовской области на национальную экономику сократились на 23%

По итогам первых трех месяцев 2026 года расходы правительства Ростовской области на национальную экономику составили 142,7 млн руб. Это на 23,7% меньше, чем в 2025 году. Соответствующие сведения опубликованы на сайте правительства региона.

Общий объем расходов достиг 4 млрд руб. За период с января по март он снизился на 7,2%.

Основные траты пришлись на социальную политику — 3,5 млрд руб., общегосударственные вопросы — 313,1 млн руб., национальную оборону — 34,8 млн руб. и СМИ — 13 млн руб.

Мария Хоперская