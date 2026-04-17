Инфляция в Ростовской области в марте замедлилась до 5,59%

В марте 2026 года годовая инфляция в Ростовской области снизилась до 5,59% и оказалась ниже общероссийского показателя, который зафиксировался на уровне 5,86%. По данным Росстата, цены в регионе выросли на 0,26% по сравнению с февралем. Эту информацию подтвердили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В марте продовольственные товары в регионе заметно подешевели. Особенно снизились цены на плодоовощную продукцию: огурцы, свеклу, капусту, лук и цитрусовые. Виной этому стало увеличение поставок тепличных огурцов и рост импорта овощей и фруктов. За год овощи и фрукты подешевели на 3,55%, что стало одним из ключевых факторов снижения инфляции. Цены на мясо, особенно свинину и птицу, также снизились благодаря расширению предложения на региональном рынке. Однако изза временной приостановки вывоза мяса и молока с территории области в марте (карантинные меры, связанные с вспышкой болезни животных) годовая динамика осталась положительной: мясо подорожало за 12 месяцев на 8,11%, а молочные продукты — на 1,55%.

Оливковое масло продолжает дешеветь с августа прошлого года. Укрепление рубля позволило снизить закупочные цены на импортное сырье и готовую продукцию. За год цены на оливковое масло снизились на 8,90%, что также повлияло на снижение инфляции в категории «жиры и масла».

Напротив, в марте подорожали яйца: их стоимость выросла на 5,91% месячную динамику. Рост связан с повышенным спросом перед Пасхой, а также с тем, что птицефабрики переложили на цены возросшие затраты на корма, ветпрепараты, упаковку и логистику. Тем не менее за год яйца подешевели на 2,65% благодаря компенсирующим факторам в начале года.

Смартфоны, беспроводные наушники и телевизоры в марте подорожали. Производители и поставщики повысили цены изза роста расходов на логистику и увеличения НДС с начала года. Однако за 12 месяцев эти товары всё же подешевели: смартфоны — на 5,05%, телевизоры — на 3,23%, беспроводные наушники — на 0,34%, что связано с высокой конкуренцией и скидочными кампаниями.

Моторное топливо в марте заметно подорожало. На цены повлияли повышение НДС и акцизов, рост спроса в период посевной кампании и снижение предложения изза ремонтов на НПЗ. За год стоимость бензина и дизтоплива выросла, что ускорило рост инфляции в сфере услуг и транспорта.

Санаторнооздоровительные услуги в марте заметно подорожали. Санатории, дома отдыха и пансионаты повысили стоимость путёвок, переложив на гостей рост расходов на питание, обслуживание помещений и оплату труда персонала. За год цены на такие услуги выросли на 4,34%. Поездки за границу также подорожали. Рост спроса на туры в страны Азии и Закавказья, а также ослабление рубля в марте привели к повышению цен на зарубежный туризм. За год стоимость туров за пределы России выросла на 2,76%. Проезд в поездах дальнего следования стал дороже. В марте статистика учитывает билеты, приобретенные заранее на поездки в апрель, в том числе в преддверии майских праздников, когда спрос традиционно выше. В итоге услуги пассажирского транспорта за год заметно подорожали.

Станислав Маслаков