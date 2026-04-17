Ростовская область привлекла 10,8 млрд рублей кредита в Сбербанке

Ростовская область 17 апреля 2026 года закрыла группу кредитных сделок с Сбербанком России на общую сумму 10,8 млрд руб., чтобы покрыть дефицит бюджета и погасить часть долговых обязательств региона, пишет «Интерфакс».

По итогам 24 электронных аукционов финансовое ведомство региона заключило с Сбербанком возобновляемые кредитные линии на срок до 31 марта 2028 года, включая сделки, которые оформили с единственным участником после признания торгов несостоявшимися. Информация о контрактах размещена в системе анализа закупок «ИнтерфаксМаркер», данные о параметрах бюджета и лимитах заимствований подтверждены документами Минфина Ростовской области.

По условиям аукционов каждая кредитная линия имеет лимит до 450 млн руб., а ставки по контрактам определялись в рамках конкурентных торгов с участием нескольких банков. В 12 аукционах Сбербанк выиграл лоты с ценой предложения 152,5 млн руб. за линию, а в четырех из них ему противостояла еще одна, неименованная финансовая организация, которая предложила 152,6 млн руб. за каждый контракт. В четырех других аукционах Сбербанк закрепил ставку 144,4 млн руб. за линию, а конкурирующие банки показали цены 146,3 и 152,6 млн руб. Еще три лота Сбербанк выиграл с ценой 149,2 млн руб., опередив участников с ценами 150 и 152,6 млн руб. В одном аукционе максимальную ставку Сбербанка зафиксировали на уровне 147,7 млн руб., тогда как конкуренты предлагали 149,2, 150 и 152,6 млн руб. соответственно.

Отдельно 12 аукционов на кредитные линии по 450 млн руб. с участием исключительно Сбербанка комиссия признала несостоявшимися и подписала контракты с единственным участником. Все эти сделки заключены 17 апреля и предусматривают годовую ставку 18,67%, что превышает ключевую ставку ЦБ, но остается в рамках предельных надбавок, установленных для региональных заимствований. Речь идет именно о возобновляемых кредитных линиях с плавающей процентной ставкой, формируемой на базе ключевой ставки Центробанка плюс предложенная банком маржа.

Такой массив кредитов региональные власти объясняют необходимостью покрыть дефицит бюджета2026. В марте 2026 года поправки в областной бюджет увеличили дефицит с первоначальных 26,9 млрд руб. до 29,5 млрд руб., что составляет 8,25% от расходов. Доходы области на 2026 год зафиксировали на уровне 328,2 млрд руб., расходы — 357,7 млрд руб. При этом регион уже фактически подошел к пределу дефицита, установленному законодательно, что вынуждает активно использовать инструменты внешнего финансирования, включая банковские кредиты и плановое размещение облигаций.

На этом фоне в регионе отмечается снижение ожидаемых налоговых поступлений: в марте первый замминистра финансов Ростовской области Лариса Аношина сообщила, что за последние два месяца текущего года регион недополучил около 3,6 млрд руб. налогов, которые изначально закладывали в бюджет. Минфин Ростовской области планирует разместить облигации на сумму до 28,1 млрд руб. во втором квартале 2026 года.

Станислав Маслаков