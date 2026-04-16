Главные новости за 16 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

На границе Воронежской области и ЛНР вводится особый режим въезда и выезда через пункт пропуска «Бугаевка» в Кантемировском и Россошанском районах. Проект указа губернатора Александра Гусева предусматривает ограничения для граждан без документов, «невыездных» лиц, а также представителей нежелательных организаций — за исключением граждан РФ. Досмотр и дактилоскопирование возможны только при наличии законных оснований. Власти пояснили, что меры принимаются «в целях обеспечения надлежащей защиты жителей Воронежской области от возможных угроз».

Новым главой Торгово-промышленной палаты Воронежской области избран Роман Деев — учредитель дорожных компаний из Крыма и Москвы, известный строительством подъездных путей к атомным станциям. Решение принято единогласно. При этом в 2020 году в отношении господина Деева возбуждалось уголовное дело о картельном сговоре на торгах по ремонту дорог, которое закончилось штрафом в 500 тыс. руб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в двухнедельный отпуск на фоне слухов о своей возможной отставке. Исполнять обязанности будет его заместитель Александр Лоренц. Господин Гладков заверил, что продолжит информировать о ситуации в регионе, а все службы работают в штатном режиме. Ранее СМИ сообщали, что основным кандидатом на пост главы региона называют замглавы Иркутской области, Героя России, ветерана СВО Александра Шуваева. В Кремле кадровые изменения комментировать отказались.

Алексей Клемешов переизбран на должность главы Льгова в Курской области. Решение принято большинством голосов на внеочередном заседании горсовета. Господин Клемешов, бывший учитель физики и информатики, возглавляет городскую администрацию с апреля 2021 года. Его предшественник Владимир Воробьев покинул пост в 2021 году после возбуждения уголовного дела о мошенничестве и получил условный срок.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг слухи о своей отставке, выступая с отчетом перед облсоветом. «Думаю, что мы с коллегами еще эге-гей! Пару сроков потянем на радость друг другу и обществу»,— заявил глава региона. Он также предположил, что слухи распространяют некие коллеги, которые тратят на это деньги «впустую». Ранее депутат от КПРФ попросил губернатора извиниться за обыски в обкоме партии, прошедшие прошлым летом.

Отопительный сезон в Орловской области планируют завершить 27 апреля, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, жители уже обращаются с просьбами отключить тепло. Ранее отопление отключили в Воронеже и Белгороде, в Липецке и Курске пока ждут устойчивого потепления, а Тамбов определится с датой во второй половине недели.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов внес в облдуму законопроект о запрете склонения к абортам. Под запрет попадают уговоры, предложения, подкуп, обман и иные требования с целью понудить женщину прервать беременность. Исключение — случаи, когда врач информирует о возможности вмешательства по медицинским показаниям. В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на защиту традиционных ценностей и сокращение числа абортов. Подобные запреты уже действуют в 30 регионах, включая Воронежскую, Орловскую и Курскую области.

