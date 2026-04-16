Запрет на склонение к абортам готовы установить в Тамбовской области

Губернатор Евгений Первышов 15 апреля внес в Тамбовскую областную думу законопроект о склонении к искусственному прерыванию беременности на территории региона. Информация об этом появилась на сайте облдумы. Рассмотреть законопроект могут уже на следующем заседании.

Уточняется, что под склонением к искусственному прерыванию беременности подразумевают «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований». Речь в данном случае не идет о случаях, когда врач информирует о возможности добровольного согласия на вмешательство при наличии медицинских показаний.

Нарушение запрета влечет административную ответственность. В связи с этим потребуется внести изменения в региональное законодательство.

«Настоящий закон направлен на создание безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий. Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Тамбовской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства»,— говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту региональный минздрав указывает, что «закон разработан в целях защиты прав женщин, правового обеспечения эффективной реализации поставленных задач государственной политики в сферах защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, сбережения народонаселения, сокращения количества абортов и повышения роста рождаемости, обеспечения национальной безопасности РФ и ее устойчивого, в том числе демографического, развития». Ведомство также обращает внимание, что подобный запрет уже установлен в 30 регионах России. Отдельно подчеркивается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из региональной казны.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», независимая антикоррупционная экспертиза начала рассмотрение законопроекта в середине февраля. До этого, в начале февраля, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что за 2025 год количество проведенных в регионе абортов сопоставимо «почти с половиной» числа новорожденных.

Законы о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Воронежской и Орловской областях были приняты в апреле 2025-го и ноябре 2024-го соответственно. В Курской области закон действует с 2023 года, после его принятия большинство частных клиник региона отказались от проведения абортов.

Денис Данилов