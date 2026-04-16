Главой Льгова Курской области переизбран Алексей Клемешов

Внеочередное заседание Льговского городского совета депутатов в Курской области завершилось переизбранием Алексея Клемешова на должность главы муниципального образования. Решение принято по итогам тайного голосования большинством голосов. Об этом сам господин Клемешов сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Фото: со страницы Алексея Клемешова в соцсети «ВКонтакте»

Алексей Клемешов родился в Курске. Был учителем физики и информатики, занимался предпринимательской деятельностью. В 2018–2019 годах работал заместителем главы Льгова, а с апреля 2021 года возглавляет городскую администрацию.

Господин Клемешов прокомментировал свое переизбрание: «Приоритеты моей работы остаются неизменными: комплексное развитие городской инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, ремонт дорожной сети, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, поддержка социальной сферы и ее планомерное развитие».

Предыдущий руководитель Льгова Владимир Воробьев оставил пост в феврале 2021 года. Его отставке предшествовало возбуждение уголовного дела по факту присвоения средств с использованием служебного положения, которое впоследствии было переквалифицировано на мошенничество. В июне 2021-го экс-чиновник получил 2,5 года лишения свободы условно.

