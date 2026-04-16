Новым главой Торгово-промышленной палаты Воронежской области избран Роман Деев

Роман Деев избран президентом Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» (ТПП) на съезде организации. Решение принято единогласно 30 делегатами, представляющими ведущие предприятия и предпринимательские объединения региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Президент ТПП Воронежской области Роман Деев

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Президент ТПП Воронежской области Роман Деев

По данным Rusprofile, Роман Деев является учредителем крымского ООО «ДСР-Крым» и московского ООО «Дорожное строительство и ремонт» (с 2007 по 2025 также занимал должность гендиректора компании). Последняя из них известна строительством цементобетонных покрытий к Нововоронежской и Курской атомным электростанциям.

В конце 2020 года региональное управление Следственного комитета инициировало уголовное дело в отношении господина Деева. Следствие полагало, что в 2020 году руководители компаний «Дорожное строительство и ремонт» и «Россошанское ДРСУ №1» сговорились для распределения между собой контрактов на ремонт дорог в муниципальных районах Воронежской области. Фирмы, по версии обвинения, создавали видимость конкуренции, снижая цену не более чем на 1,5%, и в итоге получили контракты на суммы в 254,5 млн руб. и 231,1 млн руб. Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области признало действия компаний сговором. Руководитель компании «Россошанское ДРСУ № 1» избежал уголовной ответственности благодаря сотрудничеству со следствием, а господину Дееву Центральный райсуд Воронежа назначил штраф в 500 тыс. руб. за ограничение конкуренции (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, максимальная санкция — шесть лет лишения свободы).

Ульяна Ларионова