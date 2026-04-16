В Орловской области отопительный сезон могут завершить 27 апреля

Отопительный сезон в Орловской области может завершиться 27 апреля. Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ориентируемся на 27 апреля. По прогнозу, ближе к маю будет потепление, которое позволит фиксировать температуру, позволяющую говорить об отключении отопления»,— отметил глава региона.

При этом господин Клычков уточнил, что жители уже обращались с просьбами прекратить подачу тепла.

Первым из городов Черноземья отопительный сезон завершил Воронеж — это произошло 2 апреля. Как пояснил мэр Сергей Петрин, в выходные 28 и 29 марта среднесуточная температура в областном центре поднялась до +8 °C, а по прогнозам синоптиков ожидалось дальнейшее потепление.

На следующий день, 3 апреля, подачу тепла прекратили в Белгороде. Глава города Валентин Демидов в своем Telegram-канале уточнил, что решение было принято в соответствии с нормативом: температура выше +8 °C держалась не менее пяти суток.

В Липецке окончание отопительного сезона пока откладывается. Врио главы города Светлана Бедрова в начале прошлой недели отметила, что необходимые для этого погодные условия в областном центре пока не сложились.

Накануне мэр Курска Валентин Демидов уточнил в своем Telegram-канале, что власти решили перенести окончание отопительного сезона, хотя ранее сообщалось о планах отключить тепло 16 апреля.

Глава Тамбова Максим Косенков отмечал, что дату отключения отопления определят во второй половине этой недели.

Кабира Гасанова