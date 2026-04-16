Винодельни Новороссийска предложили оградить лесополосами

Разработчики проекта «Зеленый каркас Новороссийска» рассматривают возможность вовлечения виноделен в озеленение территорий. Глава Новороссийского района Василий Чумак предложил восстановить ветрозащитные лесополосы вдоль виноградарских хозяйств, сообщила на совещании с журналистами директор АНО Общественный центр по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Кубань-Вино» Фото: винодельня «Кубань-Вино»

По словам Елены Шуваловой, владельцы виноделен понимают ценность сохранения угодий, поэтому разработчики проекта планируют сформировать технологию высадки специальных ветрозащитных лесополос. Проект, по задумке разработчиков, может пользоваться популярностью для туристов и местных жителей.

«Ветрозащитные лесополосы помогают удерживать влагу и предотвращать эрозию почвы. Мы планируем предоставить технологию высадки лесополос. Это был бы прекрасный проект — выезд из города к винодельням на велосипедах по озелененным тротуарам»,— заявила спикер.

Некоторые винодельни уже начали производить высадку деревьев вдоль своих хозяйств, отметила Елена Шувалова. Тем не менее, этого количества зеленых насаждений недостаточно для организации полноценной лесополосы.

«Пока это похоже на аллейную высадку, линейная высадка в один ряд. Нам нужно увидеть ширину этой лесополосы, что стало бы "зеленым поясом" Новороссийска»,— подытожила Шувалова.

София Моисеенко