Главные новости за 15 апреля: Ростов-на-Дону и область

Над двумя районами Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников. По данным губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В первом квартале 2026 года в бюджет Ростова-на-Дону поступило 22,3 млн руб. туристического налога. Это на 61,6% больше показателя первого квартала прошлого года.

Власти Ростовской области планируют пересмотреть региональный коэффициент для расчета суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан. Пересмотр могут проести в 2027–2029 годах.

В микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону устанавливают новую модульную поликлинику. На эти цели выделили 300 млн руб.

В Ростове-на-Дону по итогам 2025 года убыточными стали 26% организаций.

Участок перед гостиницей «Амакс» вернулся в собственность Ростова-на-Дону. На этой территории планируется построить фонтан.

Государственный зерновой оператор «ОЗК Трейдинг» завершил 2025 год с рекордным чистым убытком 3,4 млрд руб.