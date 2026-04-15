Юрий Слюсарь: атаку БПЛА отразили над Каменском-Шахтинским

Над территорией Ростовской области минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

БПЛА были уничтожены над Каменском-Шахтинским. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, однако продолжает уточняться.

«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев

