Юрий Слюсарь: атаку БПЛА отразили над Каменском-Шахтинским
Над территорией Ростовской области минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
БПЛА были уничтожены над Каменском-Шахтинским. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, однако продолжает уточняться.
«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал Юрий Слюсарь.