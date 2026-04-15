Участок перед гостиницей «Амакс» в Ростове вернули в собственность муниципалитета

Участок перед гостиницей «Амакс» вернулся в собственность Ростова-на-Дону. На этой территории планируется построить фонтан. Об этом на пресс-конференции сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы согласились с исторической концепцией фонтана. Более того, нашли организацию, которая спроектировала и этот фонтан, и гостиницу «Турист» в 1965-1975 годах»,— отметил Александр Скрябин.

В настоящее время специалисты предприятия занимаются предпроектным обследованием. Работы они проводят за собственные средства.

Мария Хоперская