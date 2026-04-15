Власти Ростовской области планируют пересмотреть размер налога для иностранцев

Власти Ростовской области планируют пересмотреть региональный коэффициент для расчета суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан. Пересмотр могут произвести в 2027-2029 годах. Об этом «Ведомости Юг» сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В этом году региональный коэффициент составляет 3,0. Такой показатель выбрали для привлечения в Ростовскую область наиболее профессионально-квалифицированных работников. Для сравнения, в прошлом году коэффициент был 2,1, до этого 1,0 и 1,8.

Как пояснил Алексей Господарев, увеличенный коэффициент регионы устанавливают, когда есть цель – исключить мигрантов, как рабочую силу. Так, например, при ежемесячном авансовом платеже 27 тыс. руб. (НДФЛ 13%) заработная плата мигранта в месяц должна быть 208 тыс. руб.

Мария Хоперская