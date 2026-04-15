Поступления турналога в бюджет Ростова выросли в 1,6 раза

По итогам первого квартала 2026 года в бюджет Ростова-на-Дону поступило 22,3 млн руб. туристического налога за первый квартал 2026 года. Это на 61,6% больше показателя первого квартала прошлого года (13,8 млн руб.), сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию города.

Положительная динамика роста поступлений обусловлена более высокой ставкой.

Прогнозируемый объем поступлений по туристическому налогу на 2026 год составляет 93,1 млн руб.

Мария Хоперская