В Роствое-на-Дону сумма убытков компаний превысила 83,8 млрд рублей
В 2025 году в Ростове-на-Дону убыточными стали 26% организаций, заявила в ходе заседания гордумы председатель Лидия Новосельцева.
Как уточнила госпожа Новосельцева, сумма убытков городских предприятий в прошлом году превысила 83,8 млрд руб. «Объем отгруженной продукции крупных и средних обрабатывающих производств за 2025 год составил почти 350 млрд руб. с темпом роста 89,3% к 2024 году»,— пояснила председатель городской думы.