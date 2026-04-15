В Роствое-на-Дону сумма убытков компаний превысила 83,8 млрд рублей

В 2025 году в Ростове-на-Дону убыточными стали 26% организаций, заявила в ходе заседания гордумы председатель Лидия Новосельцева.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнила госпожа Новосельцева, сумма убытков городских предприятий в прошлом году превысила 83,8 млрд руб. «Объем отгруженной продукции крупных и средних обрабатывающих производств за 2025 год составил почти 350 млрд руб. с темпом роста 89,3% к 2024 году»,— пояснила председатель городской думы.

Наталья Шинкарева