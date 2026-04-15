На установку новой поликлиники в микрорайоне Суворовский выделили 300 млн рублей

В микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону устанавливают новую модульную поликлинику. На эти цели выделили 300 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Земельный участок под строительство уже передали в бессрочное пользование городской поликлинике №41. Все этапы монтажа и ввода в эксплуатацию должны завершить до конца 2026 года.

Модульная поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Сейчас идет закупка оборудования для оснащения медицинского учреждения и подбор кадров.

