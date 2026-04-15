Крупный зерновой оператор из Ростова завершил прошлый год с убытком

Государственный зерновой оператор «ОЗК Трейдинг» (одна из крупнейших компаний Ростовской области) завершил 2025 год с рекордным чистым убытком в размере 3,4 млрд руб. Об этом свидетельствует отчет компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выручка снизилась на 12% до 77,2 млрд руб. Факторами для такой динамики послужили формирование резервов по долгам в размере 2,7 млрд руб. и неблагоприятное изменение курсов валют, повлекшее расходы в размере 2,4 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «ОЗК Трейдинг» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2013 году. Компания является одним их крупнейших экспортеров зерна в России.

Мария Хоперская