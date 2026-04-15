На проект озеленения Новороссийска власти выделили 64 млн рублей

В Новороссийске могут разработать дизайн-код города с учетом всех уникальных и краснокнижных растений, зеленых насаждений и тенденций озеленения. Об этом заявила руководитель АНО Общественный центр по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова на встрече с журналистами по вопросам создания «зеленого каркаса» Новороссийска.

Зеленый дизайн-код Новороссийска планирует разработать проектная организация ООО «Ленгипрогор», с которой администрация города заключила контракт на формирование «зеленого каркаса» муниципалитета. По словам Елены Шуваловой, в дизайн-код могут войти не только эндемики, произрастающие на территории Новороссийска, но и культурные традиции, а также забытые и утерянные тенденции озеленения.

«Мы в рамках нашей работы планируем разработать зеленый дизайн-код Новороссийска. Это исследование культурных традиций, эндемиков, уникальных растений, анализ того, что помнят люди советского времени, что стоит сохранить в Новороссийске или вернуть, потому что мы это потеряли»,— резюмировала Елена Шувалова.

ООО «Ленгипрогор» разработает на основе принципов урбобиоценоза такие объекты зеленого дизайн-кода, как «Зеленая школа», «Зеленый детский сад» и проекты озеленения других общественных территорий. Дизайн-код будет представлять собой свод рекомендаций и требований по озеленению, учитывая природные, культурные и градостроительные особенности муниципалитета.

На встрече с журналистами Елена Шувалова отметила, что проектной организацией рассматривается вопрос проработки дизайнов озеленения балконов и террас Новороссийска.

София Моисеенко