В 2026 году спрос на летний отдых на Кубани вырос почти на четверть

Спрос на летний отдых в Краснодарском крае в 2026 году вырос на 22%, сообщил ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова. По его словам, динамику поддержали открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике, а также ожидания запуска пляжей в Анапе.

Параллельно рост туристического спроса фиксируется и в других регионах страны. В Республике Крым показатель увеличился на 30%, в Забайкальском крае — в два раза, в Новосибирской области — в 1,8 раза, в Кировской области — в 1,5 раза.

При этом, как отметил Максим Решетников, общий объем бронирований летних поездок по России остается ниже уровня 2025 года. Сократилась и глубина бронирования — в среднем до полутора-двух месяцев до даты поездки, что отражает изменение потребительского поведения туристов.

Министр добавил, что в апреле—мае ожидается ускорение спроса по мере приближения отпускного сезона и школьных каникул. Ранее власти Краснодарского края также отмечали сокращение глубины бронирования до двух-трех месяцев, связывая это с переходом туристов к более позднему принятию решений о поездках.

Вячеслав Рыжков