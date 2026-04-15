ГК «Автодор» получила все согласования по строительству обхода Адлера

Госкомпания «Автодор» в 2025 году получила от Главгосэкспертизы России положительные заключения по всем этапам строительства обхода Адлера. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава компании Вячеслав Петушенко.

По его словам, работы ведутся на всех ключевых участках проекта. В частности, расширена до двух полос Ивановская эстакада в составе трассы А-149, под которой планируется запуск тоннелепроходческих комплексов. Завершено возведение основной части опор мостов через реку Кудепста, ведется подготовка к испытаниям конструкций порталов.

В текущем году завершено бетонирование пролетных строений разворотной петли в селе Высокое и подъезда к санаторию «Кудепста». Продолжается строительство эстакады протяженностью 916 м, соединяющей мосты с западным порталом,— этот участок в компании называют наиболее технически сложным. На восточном портале уже формируются контуры будущих тоннелей.

Как сообщалось ранее, стоимость проекта увеличилась с 73,5 млрд до 127,9 млрд руб. на фоне сложного рельефа местности, потребовавшего дополнительных инженерных решений, а также роста цен на материалы и логистику.

Обход Адлера является частью проекта создания новой магистрали Джубга—Сочи. В «Автодоре» рассчитывают к 2030 году определить окончательную стоимость строительства всей скоростной автодороги.

Вячеслав Рыжков