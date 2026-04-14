В Ярославле подвели итоги региональной пятилетней программы по газификации

В Ярославской области в 2021 – 2025 годах построено 16 межпоселковых газопроводов протяженностью 431 км по региональной программе газификации. Об этом сообщили в областной думе после заседания комитета по ЖКК и энергетике.

Также по программе построен 61 внутрипоселковый газопровод протяженностью 216 км, создана техническая возможность подключения к газу более 4660 домовладений.

Депутат Ярославской областной думы Валерий Байло попросил уточнить в процентном соотношении, насколько была выполнена программа. Заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ярославль» Александр Громов сообщил, что из 48 запланированных межпоселковых газопроводов построено на данный момент 16.

«То есть 30% реализация программы. Если мы ставим перед собой задачи, которые не выполняем, значит что-то было на моменте формирования плана неправильно сделано»,— сказал Валерий Байло.

С оценкой депутата не согласился зампред областного правительства Александр Баланцев. Он отметил, что работа ведется на регулярной основе. В частности, в этом году был газифицирован Брейтовский округ, где раньше газа не было.

«У нас слишком много негазифицированных территорий в регионе, на которые надо очень большое количество затрат. Но мы с вами выполняем свои обязательства, строим котельные. Газпром, как может, выполняет свои обязательства. Мы им в этом помогаем. Это проход газопроводов через поля, леса, ООПТ. Вы просто не знаете, как эта работа проходит. Она очень непростая, это большой труд очень большого количества людей»,— прокомментировал господин Баланцев.

Господин Громов сообщил, что непостроенные в срок газопроводы перенесены в программу на 2026 – 2030 годы.

Алла Чижова