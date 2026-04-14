Суд в Краснодаре подтвердил конфискацию имущества экс-мэра Сочи на 1,7 млрд

Краснодарский краевой суд в апелляционной инстанции рассмотрел гражданское дело по жалобам на решение Хостинского районного суда Сочи, которым был удовлетворен иск в отношении Алексея Копайгородского, его супруги, а также ряда физических и юридических лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Апелляционная коллегия изучила материалы дела и пришла к выводу о законности и обоснованности ранее принятого судебного акта. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, в доход государства обращено имущество общей стоимостью не менее 1,7 млрд руб. В перечень включены более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков и 10 автомобилей.

Также конфискации подлежат денежные средства в размере 84,6 млн руб. и 40 тыс. долларов США. Дополнительно в государственную собственность обращены коллекции наручных часов, ювелирные изделия и иные предметы роскоши, оцененные более чем в 108 млн руб.

Помимо этого, с Алексея Копайгородского взыскано 215,2 млн руб. в пользу Российской Федерации как эквивалент стоимости отчужденных активов.

Решение суда закрепило ранее установленный порядок обращения имущества в доход государства и подтвердило его юридическую силу в полном объеме.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года Алексей Копайгородский совместно с супругой присвоил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб. В период с марта 2022 по май 2024 года чиновник при содействии супруги получил 248 млн руб. от представителей коммерческих организаций за создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Полученные средства, по данным правоохранительных органов, легализовывались через приобретение недвижимости на супругу и подконтрольное лицо.

Бывший мэр Сочи обвиняется по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, приобретенных преступным путем. Его супруга привлечена к ответственности за пособничество в присвоении, посредничество во взяточничестве, легализацию денежных средств и принуждение свидетелей к ложным показаниям. Господин Пасунько также обвиняется в принуждении свидетелей.

Мария Удовик