Анапа обошла Сочи по спросу на туры в майские праздники

Анапа вышла на первое место по количеству бронирований туров на майские праздники, опередив Сочи, который ранее занимал лидирующие позиции по этому направлению. Об изменении структуры спроса сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным отраслевых участников, в текущем году наблюдается перераспределение туристического потока внутри Краснодарского края. Если в прошлом сезоне Сочи демонстрировал более высокие показатели и привлекал значительную часть туристов, то в 2026 году Анапа смогла вернуть интерес путешественников и выйти в лидеры по количеству заявок на предстоящие длинные выходные.

Снижение спроса на отдых в Сочи эксперты связывают с рядом факторов. В частности, отмечается влияние роста цен на размещение, а также нестабильность работы аэропорта, что оказывает прямое воздействие на доступность направления. При этом Сочи продолжает сохранять значительную долю рынка и остается одним из ключевых туристических центров региона.

Согласно оценкам туроператоров, доля Сочи в структуре бронирований по Краснодарскому краю составляет около 36%, тогда как Анапа аккумулирует порядка 46% заявок. В отдельных компаниях фиксируют снижение интереса к сочинскому направлению: число бронирований сократилось на 10–18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом представители туристического бизнеса подчеркивают, что окончательные показатели могут измениться. В предыдущие годы значительная часть бронирований на майские праздники формировалась в последние недели перед поездками. С учетом этой тенденции участники рынка допускают, что спрос на Сочи может частично восстановиться ближе к датам заезда.

Дополнительным фактором, влияющим на выбор туристов, являются ожидания по состоянию курортной инфраструктуры. В отношении Анапы отмечается завершение работ по подготовке пляжных территорий к сезону. По имеющимся данным, основная часть загрязнений уже устранена, а проведенные исследования подтвердили пригодность морской воды.

Отдельное внимание уделено восстановлению пляжного покрытия. Для этих целей используется песок, соответствующий природным характеристикам побережья, что должно обеспечить сохранение привычных условий отдыха. Специалисты отмечают, что текущие меры направлены на повышение качества инфраструктуры и поддержание туристической привлекательности курорта.

