Восстановление дороги в переулке Васильковом в Сочи выполнено на 35%

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о ходе восстановительных работ в переулке Васильковом, расположенном в селе Веселом. По состоянию на текущую дату мероприятия по ремонту дорожного полотна выполнены на 35%. Основная цель проводимых работ заключается в восстановлении транспортной доступности, обеспечении устойчивости дорожного покрытия и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Разрушение дорожного полотна на данном участке произошло вследствие оползневых процессов, активизированных затяжными дождями. В настоящее время подрядная организация ведет бурение буронабивных свай и устройство подпорных стен. Уже смонтировано 48 свай из 108 предусмотренных контрактом. Общая стоимость контрактных обязательств составляет свыше 151 млн руб. Финансовую поддержку оказал краевой бюджет — соответствующее содействие глава Сочи выразил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Согласно условиям контракта, завершение всех работ запланировано на 15 ноября. При благоприятных погодных условиях администрация муниципалитета намерена обсудить с подрядчиком возможность ускорения ремонта дорожного покрытия. В рамках контракта предусмотрено возведение двух подпорных стен, восстановление асфальтобетонного покрытия, организация системы водоотвода, укрепление обочин, а также благоустройство прилегающих территорий.

Восстанавливаемая дорога имеет стратегическое значение для местных жителей. В соседних садоводческих некоммерческих товариществах проживает более 3,7 тыс. человек. Кроме того, по данному маршруту осуществляется движение общественного транспорта — автобус №533.

Параллельно ведутся работы по ликвидации последствий оползней на нескольких городских участках. На улице Изобильной, проходящей в Лазаревском и Хостинском районах, выполняются подготовительные мероприятия. На улице Православной выбран подрядчик, ведется подготовка к капитальному ремонту дорожного полотна с целью устранения последствий оползневых процессов.

Мария Удовик