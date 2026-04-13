Главные новости за 13 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Власти Воронежской области объяснили закупку VPN для госучреждений, отреагировав на соответствующие посты в федеральных и региональных СМИ. По данным регионального министерства цифрового развития, «речь идет о технологическом VPN, который обеспечивает связь территориально распределенных подразделений в границах одной области или страны».

Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Двое воронежцев вернулись из украинского плена в результате обмена между Россией и Украиной. Речь идет о бойцах из Россоши и областного центра. Один из них длительное время числился пропавшим без вести. С военнослужащими работают специалисты.

Четверо мирных жителей пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области. В селе Ясные Зори Белгородского округа трое мужчин получили осколочные ранения головы. В Волоконовском округе на хуторе Гаевка в результате атаки БПЛА пострадал еще один человек.

Липецкое АО «Прогресс» (основные бренды — «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет») сменило генерального директора. На смену Роману Рыбакову пришел Павел Виноградов — топ-менеджер из структур бизнесмена Владимира Лисина. Бывший топ-менеджер PepsiCo — господин Рыбаков — возглавлял компанию с февраля 2025 года.

В Курске могут запретить разбивать огороды у частных домов. С такой инициативой выступили депутаты Курского городского собрания. Также предлагается использовать беспилотники для «фиксации доказательств нарушений». Проекты изменений прошли оценку в упрощенном порядке, без слушаний.

Казанское ОАО «Каздорстрой» отремонтирует дорогу на территории Колпнянского района Орловской области за 320 млн руб. Всего в торгах приняли участие шесть организаций, названия остальных не раскрываются.

В Тамбове чипировали почти 100% домашних собак. Всего с 1 мая 2025 года в регионе процедуру прошли 21,4 тыс. животных. Сейчас эти мероприятия организует региональная госветслужба — бесплатно и на добровольной основе.

