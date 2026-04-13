В Тамбове чипировали почти 100% домашних собак

98,8% домашних собак чипировали в Тамбове. Всего с 1 мая 2025 года в регионе процедуру прошли 21,4 тыс. животных. Об этом на еженедельной планерке в облправительстве сообщил директор департамента ветеринарии Алексей Филин.

Приказом областного департамента ветеринарии от 7 апреля 2025 года внесли изменения в требования к содержанию домашних животных и установили норму о регистрации и чипировании. Сейчас эти мероприятия организует региональная госветслужба — бесплатно и на добровольной основе.

С 1 мая 2026 года внесение данных о владельцах и их собаках в федеральную информационную систему «Хорриот» и чипирование станут обязательными. Как отметил господин Филин, это повысит ответственность за самовыгул и отказ от животного.

В 2025 году муниципалитетам Тамбовской области на деятельность по обращению с животными без владельцев выделили 33,1 млн руб., из них было освоено 28,1 млн руб. За год удалось отловить 2,3 тыс. бездомных собак.

«Динамика положительная есть. Если в 2024 году это почти 3 тыс., то в 2025-м — 2 тыс. нападений, чуть-чуть больше 2 тыс. В целом в день сколько получается? Не менее пяти нападений собак. И это только официально зарегистрированные [инциденты], это обращения, я подчеркиваю: это люди позвонили и пожаловались, что такой случай произошел. А сколько еще неучтенных? Поэтому я все-таки считаю: надо законодательство в этой части ужесточать»,— прокомментировал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов доклад главы департамента ветеринарии.

На 2026-й и плановый период 2027/28 года для организации работы с животными без владельцев муниципалитетам предусмотрено 28,7 млн руб.

Мария Свиридова